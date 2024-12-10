Россиянам раскрыли плюсы и минусы супов

Диетолог Джутова: жирные супы противопоказаны при болезнях почек и сердца

Жирные супы вредны при заболеваниях сердца и почек, также их не рекомендуется есть людям с подагрой, предупредила врач-диетолог Марьяна Джутова. Плюсы и минусы регулярного употребления первых блюд она раскрыла в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалистки, наиболее полезными считаются супы, приготовленные на легком мясном бульоне или вообще без мяса. Она пояснила, что такие первые блюда не перегружают пищеварение, так как в них почти нет жирных кислот и азотистых соединений. Кроме того, они помогают похудеть и снабжают организм витаминами и полезными веществами.

Также диетолог добавила, что не все супы одинаково полезны. Так, по ее словам, бульоны на жирном мясе и с большим количеством соли содержат пурины, которые способствуют отложению солей в суставах. Они противопоказаны при подагре, мочекаменной болезни, заболеваниях почек и сердца.

Джутова подчеркнула, что организму для нормальной работы необходимая твердая пища, поэтому даже самые полезные супы не должны становиться преобладающей частью ежедневного меню. Супы хороши как часть рациона, но не заменяют все приемы пищи, заключила эксперт.

Ранее гастроэнтеролог, гепатолог Андрей Констанденков предупредил об опасности трех популярных супов. По его словам, солянка, гороховый суп и суп с грибами могут ухудшить самочувствие.