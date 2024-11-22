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19:28, 22 ноября 2024Забота о себе

Три популярных супа оказались вредны для здоровья

Гепатолог Констанденков: солянка, гороховый и грибной супы вредят кишечнику
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pannet / Wikimedia

Гастроэнтеролог, гепатолог Андрей Констанденков назвал три популярных у россиян супа, которые на самом деле негативно влияют на самочувствие, особенно при наличии хронических заболеваний. Его слова приводит издание «Доктор Питер».

Первым супом, который врач назвал вредным, оказалась солянка. По словам доктора, в составе этого блюда присутствуют богатые насыщенными жирами, солью и консервантами копчености, колбасы и мясные деликатесы. Такое сочетание не только раздражает слизистые желудочно-кишечного тракта, но и вредит здоровью людей с нарушениями липидного обмена и заболеваниями почек, сердца и сосудов. «Для желудочно-кишечного тракта блюдо представляет настоящую бомбу из калорий, соли и жира», — подчеркнул специалист.

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Также не так безопасен, как кажется, грибной суп, продолжил Констанденков. Он объяснил, что проблема заключается в содержащемся в грибах хитине — веществе, которое организм не способен расщеплять из-за отсутствия нужных пищеварительных ферментов. Это блюдо противопоказано при гастрите, язве, воспалительных болезнях кишечника, панкреатите и других недугах ЖКТ, предупредил врач.

Третьим вредным супом русской кухни Констанденков назвал гороховый суп. По словам врача, он часто вызывает повышенное газообразование, вздутие и дискомфорт в животе. Кроме того, сухой горох и другие бобовые не рекомендуется есть при запорах, добавил врач.

Ранее повар и кулинарный эксперт Фил Бьячи раскрыл формулу идеального супа. Тремя ключевыми элементами этого блюда он назвал бульон, овощи и молочный продукт.

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