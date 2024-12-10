Россиянин лишился путешествия в ОАЭ из-за ошибки в загранпаспорте и решил засудить МВД

Дарья Лебедева: россиянин лишился поездки в ОАЭ из-за ошибки в загранпаспорте

Россиянин лишился путешествия к дочери в ОАЭ из-за ошибки в загранпаспорте и решил засудить МВД на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале «Лебединое озеро».

Уточняется, что в Красногвардейский районный суд обратился Михаил Тарасов. Он отметил, что получил свой загранпаспорт в 2022 году и не знал о дефекте. В московском аэропорту Домодедово истца задержали сотрудники пограничной службы: в посадке на рейс ему отказали, поскольку на первой странице документа отсутствовала механическая машиносчитываемая полоса.

Тарасов не только пропустил поездку, но и был вынужден провести долгое время в службе пограничного контроля в аэропорту. В качестве возмещения морального вреда он потребовал от МВД выплатить ему 200 тысяч рублей, но получил лишь 20 тысяч. Суд посчитал, что, благодаря полученному от авиакомпании ваучеру, Тарасов не потерпел никаких убытков.

Ранее семья россиян из Благовещенска лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте ребенка. Из-за сорванной поездки россияне потеряли около 220 тысяч рублей, включая стоимость железнодорожных билетов.