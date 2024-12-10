Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:08, 10 декабря 2024Путешествия

Россиянин лишился путешествия в ОАЭ из-за ошибки в загранпаспорте и решил засудить МВД

Дарья Лебедева: россиянин лишился поездки в ОАЭ из-за ошибки в загранпаспорте
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россиянин лишился путешествия к дочери в ОАЭ из-за ошибки в загранпаспорте и решил засудить МВД на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале «Лебединое озеро».

Уточняется, что в Красногвардейский районный суд обратился Михаил Тарасов. Он отметил, что получил свой загранпаспорт в 2022 году и не знал о дефекте. В московском аэропорту Домодедово истца задержали сотрудники пограничной службы: в посадке на рейс ему отказали, поскольку на первой странице документа отсутствовала механическая машиносчитываемая полоса.

Материалы по теме:
«Мужик — это большой-большой камень» Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
«Мужик — это большой-большой камень»Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
2 октября 2024
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
27 сентября 2024

Тарасов не только пропустил поездку, но и был вынужден провести долгое время в службе пограничного контроля в аэропорту. В качестве возмещения морального вреда он потребовал от МВД выплатить ему 200 тысяч рублей, но получил лишь 20 тысяч. Суд посчитал, что, благодаря полученному от авиакомпании ваучеру, Тарасов не потерпел никаких убытков.

Ранее семья россиян из Благовещенска лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте ребенка. Из-за сорванной поездки россияне потеряли около 220 тысяч рублей, включая стоимость железнодорожных билетов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине признают продвижение российских войск в Сумской области. Что об этом известно?

      Стало известно о расширении курской операции в Сумскую область Украины

      Володин предложил рассмотреть проект о запрете принимать в школы детей без знания русского

      В Курской области погиб один из последних представителей вымирающего коренного народа

      В клубе КХЛ предрекли проблемы с перелетами

      Актер Щербаков пожаловался на сильные боли после операции

      Windows 11 разрешили устанавливать на старые ПК

      Отец Ивлеевой прокомментировал новости о ее замужестве

      Москвичам назвали время прихода январских морозов

      Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше