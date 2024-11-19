Очередная семья россиян лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте

Россияне из Благовещенска лишились отпуска в Таиланде из-за ошибки в паспорте

Семья россиян из Благовещенска лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте ребенка. Очередной инцидент с недопуском на рейс из-за неверных документов произошел в мае 2024 года, сообщает пресс-служба суда Амурской области.

Уточняется, что семья приобрела три путевки в Таиланд за 201 тысячу рублей — россияне планировали добраться до Хабаровска на поезде, а оттуда полететь в курортную страну. Однако планы так и не были осуществлены, поскольку на паспортном контроле в документах ребенка нашли опечатку.

«На странице с персональными данными владельца был заменен символ "М" на "<". Из-за этой ошибки паспорт был признан недействительным и изъят», — говорится в сообщении.

Из-за сорванной поездки россияне потеряли около 220 тысяч рублей, включая стоимость железнодорожных билетов. Турагентство согласилось возместить почти половину суммы, однако туристы все же решили обратиться в суд. Они потребовали взыскать с МВД понесенные убытки и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд принял сторону истцов, но обязал ответчика заплатить лишь 20 тысяч рублей.

Ранее другая российская туристка отсудила у МВД полмиллиона рублей из-за ошибки в своем загранпаспорте и паспорте сына. Уточняется, что проблемы с документами выявили сотрудники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге 3 января.