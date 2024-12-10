Россиянина приговорили к трем годам за уничтожение плакатов о службе по контракту

В Красноярском крае суд приговорил мужчину к 3 годам за уничтожение плакатов

В Красноярском крае суд приговорил 39-летнего жителя Железногорска к трем годам колонии общего режима за уничтожение 13 агитационных плакатов с призывом поступления на военную службу по контракту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Ущерб от действий осужденного оценили в 30 тысяч рублей.

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По версии следствия, в июне житель Железногорска сорвал 13 плакатов о службе по контракту, на которых была символика Вооруженных Сил России в виде военного геральдического знака и эмблемы, а также государственный флаг страны и георгиевская лента.

О том, что в отношении мужчины завели дело, сообщалось 22 августа.