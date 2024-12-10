Российские бойцы вооружили «Головастика» ракетами

Бойцы ВС России вооружили УАЗ авиационными ракетами

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России вооружили легкий грузовик УАЗ-3303 неуправляемыми авиационными ракетами. Об этом сообщает «Российская газета».

Полноприводную машину, которую прозвали «Головастиком» из-за большой кабины, оснастили блоком Б-8М1, предназначенным для пуска ракет семейства С-8 калибра 80 миллиметров. Блок вмещает 20 снарядов. Базовая версия С-8 несет кумулятивно-осколочную боевую часть весом 3,6 килограмма.

Импровизированная реактивная система залпового огня (РСЗО) позволяет оперативно поразить площадную цель и покинуть позицию.

В сентябре появились фотографии самодельной РСЗО на шасси пикапа УАЗ «Патриот», которую также вооружили блоком с неуправляемыми ракетами.

В марте в зоне СВО заметили «Головастика» с автоматическим минометом 2Б9 «Василек». Орудие с дальностью стрельбы более четырех километров отличается высокой скорострельностью.