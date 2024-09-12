В зоне СВО создали самодельную РСЗО на шасси «Патриота»

В зоне СВО создали легкую РСЗО на шасси пикапа УАЗ «Патриот»

Российские бойцы в зоне проведения спецоперации (СВО) создали легкую реактивную систему залпового огня (РСЗО) на шасси пикапа УАЗ «Патриот». На фотографию установки обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Машина с демонтированным грузовым отсеком получила каркас с вращающимся блоком направляющих. Калибр самодельной РСЗО не указан, но ее размеры могут говорить об использовании неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.

Базовая версия С-8 несет кумулятивно-осколочную боевую часть весом 3,6 килограмма. Дистанция эффективного пуска ракеты составляет два километра.

Ранее в сентябре в зоне спецоперации заметили морской бомбомет РБУ-1200 «Ураган» на колесном станке зенитной установки ЗУ-23-2.

В феврале бразильская компания Mac Jee представила РСЗО Armadillo на шасси внедорожника Humvee. Установка несет 24 ракеты калибра 70 миллиметров. Мини-РСЗО получила систему управления огнем с баллистическим вычислителем и автоматическую систему перезарядки.