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10:46, 13 сентября 2024Наука и техника

В зоне СВО создали самодельную РСЗО на шасси «Патриота»

В зоне СВО создали легкую РСЗО на шасси пикапа УАЗ «Патриот»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские бойцы в зоне проведения спецоперации (СВО) создали легкую реактивную систему залпового огня (РСЗО) на шасси пикапа УАЗ «Патриот». На фотографию установки обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Машина с демонтированным грузовым отсеком получила каркас с вращающимся блоком направляющих. Калибр самодельной РСЗО не указан, но ее размеры могут говорить об использовании неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.

Базовая версия С-8 несет кумулятивно-осколочную боевую часть весом 3,6 килограмма. Дистанция эффективного пуска ракеты составляет два километра.

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В феврале бразильская компания Mac Jee представила РСЗО Armadillo на шасси внедорожника Humvee. Установка несет 24 ракеты калибра 70 миллиметров. Мини-РСЗО получила систему управления огнем с баллистическим вычислителем и автоматическую систему перезарядки.

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      Даниил Иринин
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