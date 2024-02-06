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13:33, 6 февраля 2024Наука и техника

В Саудовской Аравии показали бразильскую мини-РСЗО

Компания Mac Jee представила РСЗО Armadillo на выставке WDS в Саудовской Аравии

Кадр: Caiafa Master / YouTube

Бразильская компания Mac Jee представила реактивную систему залпового огня (РСЗО) Armadillo на оборонной выставке World Defence Show (WDS) 2024 в Саудовской Аравии. Мини-РСЗО на шасси внедорожника несет 24 ракеты, пишет Army Recognition.

РСЗО на шасси машины High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV) получила пусковую установку, вмещающую 24 снаряда калибра 70 миллиметров. Система может использовать управляемые ракеты. Максимальная дальность стрельбы Armadillo составляет 12 километров. Автоматическая система перезарядки позволяет зарядить полный пакет ракет за 40 секунд.

РСЗО Armadillo получила систему управления огнем с баллистическим вычислителем и навигационным блоком. Дополнительно РСЗО можно оснастить пулеметом и дымовыми гранатометами.

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В декабре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России создают новейшую бикалиберную РСЗО «Возрождение». Ее разрабатывают на основе системы дистанционного минирования «Земледелие».

В том же месяце стало известно, что научно-производственное объединение «Сплав» запатентовало снаряд повышенной дальности для РСЗО. Боеприпас обладает улучшенными аэробаллистическими свойствами.

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      Даниил Иринин
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