Бойцы СВО скрестили «Ураган» с «Рогаткой»

Бойцы СВО скрестили бомбомет «Ураган» с пушкой «Рогатка»

Бойцы специальной военной операции (СВО) скрестили 23-миллиметровую зенитную автоматическую пушку ЗУ-23-2, известную как «Рогатка», с морским бомбометом РБУ-1200 — «Ураган». Об этом пишет «Российская газета».

Издание отмечает, что по конструкции получившаяся реактивная система залпового огня (РСЗО) напоминает советскую десантную РПУ-14 или китайскую Type 63. «Правда, если у первой калибр был 140 миллиметров, а у второй — 107 миллиметров, то у этого образца — 253,5 миллиметра», — говорится в публикации.

В апреле в ролике Минобороны России РСЗО «Ураган» заметили на новом трехосном шасси БАЗ-69092. На видео показана работа РСЗО артиллеристов группировки прикрытия государственной границы по позициям Вооруженных сил Украины в граничащем с Белгородской областью районе. Цели поражали в ночное время суток.