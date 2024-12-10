Санду обвинили в игнорировании газовой проблемы

В Приднестровье депутат Сафонов обвинил Санду в игнорировании газовой проблемы

Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов обвинил президента Майю Санду в игнорировании газовой проблемы. Публикацию он разместил на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам парламентария, Санду нужно было самой поехать в Москву и Киев решать газовые вопросы. Он подчеркнул, что ранее ее спросили об этом на пресс-конференции — однако она, услышав вопрос, поспешила уйти за кулисы.

Сафонов задался вопросом: «Не пора ли ей лично отправиться в Москву и Киев для того, чтобы попросить Россию продолжить поставки газа, а Украину — не препятствовать этому?».

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан назвал долг в размере 709 миллионов долларов «несуществующим» и подчеркнул, что республика не намерена исполнять необоснованные требования «Газпрома».

В 2021 году стороны продлили договор о поставках газа, но Молдавия настояла на международном аудите долга. Его проводили норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance. Из-за сложной политической ситуации завершить проверку удалось только осенью 2023 года. Тогда же молдавские власти обозначили сумму, которую готовы доплатить за газ, и она оказалась почти в 100 раз меньше.