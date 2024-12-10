Щербаков пройдет реабилитацию после операции

Госпитализированный после падения актер Борис Щербаков пройдет курс реабилитации

Актеру Борису Щербакову, который был госпитализирован после неудачного падения у себя дома, предстоит курс реабилитации после перенесенной операции. Об этом сообщили «Известия».

По информации источника, накануне народному артисту России провели операцию. Сообщается, что сейчас 74-летний актер жалуется на боли и находится под постоянным наблюдением медиков. По прогнозам, швы можно будет снять через семь дней. После выписки начнется период длительный период восстановления.

Ранее стало известно, что у Щербакова выявлено редкое заболевание. Оно было обнаружено в ходе обследования после срочной госпитализации.