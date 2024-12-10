Сенатор помочился в штаны во время проверки на трезвость и оказался за решеткой

В США сенатор штата Теннесси оказался за решеткой после того, как попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает The Oak Ridger.

Автомобиль Ford Edge, принадлежавший 77-летнему сенатору Кену Ягеру, попал в аварию на острове Джекилл. Водитель скрылся с места происшествия, однако сотрудникам полиции удалось найти его на парковке у продуктового магазина.

Полицейские обратили внимание на запах алкоголя, исходивший от политика. Пройти проверку на трезвость Ягер не смог: он помочился в штаны, когда пытался сделать стойку на одной ноге. Часть теста попала на видео.

Политик признался, что выпил пару бокалов вина перед тем, как сесть за руль. После этого его отправили за решетку. Вскоре он вышел на свободу под залог, но столкнулся с несколькими обвинениями. В частности, оказалось, что на обслуживание автомобиля тратились деньги, собранные для избирательной кампании. Ягер назвал произошедшее «досадным инцидентом».

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина пробрался на территорию лондонской резиденции королевской семьи, потому что хотел помочиться. Через месяц его поймали, когда он мочился у начальной школы на одной из улиц Лондона.

