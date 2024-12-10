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00:30, 10 декабря 2024Из жизни

Сенатор помочился в штаны во время проверки на трезвость и оказался за решеткой

Юлия Юткина
Юлия Юткина

В США сенатор штата Теннесси оказался за решеткой после того, как попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает The Oak Ridger.

Автомобиль Ford Edge, принадлежавший 77-летнему сенатору Кену Ягеру, попал в аварию на острове Джекилл. Водитель скрылся с места происшествия, однако сотрудникам полиции удалось найти его на парковке у продуктового магазина.

Полицейские обратили внимание на запах алкоголя, исходивший от политика. Пройти проверку на трезвость Ягер не смог: он помочился в штаны, когда пытался сделать стойку на одной ноге. Часть теста попала на видео.

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Политик признался, что выпил пару бокалов вина перед тем, как сесть за руль. После этого его отправили за решетку. Вскоре он вышел на свободу под залог, но столкнулся с несколькими обвинениями. В частности, оказалось, что на обслуживание автомобиля тратились деньги, собранные для избирательной кампании. Ягер назвал произошедшее «досадным инцидентом».

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина пробрался на территорию лондонской резиденции королевской семьи, потому что хотел помочиться. Через месяц его поймали, когда он мочился у начальной школы на одной из улиц Лондона.

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