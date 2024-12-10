США оценили захват Израилем сирийской территории в районе Голанских высот

Госдеп США: захват Израилем территории Сирии в районе Голанских высот оправдан

Государственный департамент США считает оправданным шагом захват Израилем сирийских территорий в районе Голанских высот. Об этом на брифинге рассказал глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, уход военных армии Сирии с позиции согласованной израильско-сирийской буферной зоны создал вакуум, который мог быть заполнен террористическими организациями.

«Они угрожали бы государству Израиль и гражданскому населению внутри Израиля», — дал оценку Миллер.

Ранее Израиль впервые со времен Октябрьской войны 1973 года вышел на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Израильские силы взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы, а также несколько других мест, которые считались важными для стабилизации контроля над этим районом.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, которые до 1967 года принадлежали Сирии, всегда будут неотъемлемой частью Израиля. По его словам, падение режима Башара Асада в Сирии стало следствием ударов израильской армии по Ирану и Ливану.

«Мы хотим увидеть другую Сирию и протягиваем руку тем, кто хочет жить в мире», — сказал он.