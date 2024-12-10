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10:43, 10 декабря 2024Мир

США оценили захват Израилем сирийской территории в районе Голанских высот

Госдеп США: захват Израилем территории Сирии в районе Голанских высот оправдан
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Государственный департамент США считает оправданным шагом захват Израилем сирийских территорий в районе Голанских высот. Об этом на брифинге рассказал глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, уход военных армии Сирии с позиции согласованной израильско-сирийской буферной зоны создал вакуум, который мог быть заполнен террористическими организациями.

«Они угрожали бы государству Израиль и гражданскому населению внутри Израиля», — дал оценку Миллер.

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Ранее Израиль впервые со времен Октябрьской войны 1973 года вышел на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Израильские силы взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы, а также несколько других мест, которые считались важными для стабилизации контроля над этим районом.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, которые до 1967 года принадлежали Сирии, всегда будут неотъемлемой частью Израиля. По его словам, падение режима Башара Асада в Сирии стало следствием ударов израильской армии по Ирану и Ливану.

«Мы хотим увидеть другую Сирию и протягиваем руку тем, кто хочет жить в мире», — сказал он.

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