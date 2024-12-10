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03:15, 10 декабря 2024Культура

Певицу Альбину Сексову оштрафовали за разжигание ненависти

Суд оштрафовал певицу Альбину Сексову на десять тысяч рублей
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kane Reinholdtsen / Unsplash

Тушинский суд Москвы оштрафовал певицу Альбину Сексову (настоящее имя — Елена Казарина) за разжигание ненависти по национальному признаку в одной из композиций. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал артистку виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа, размер которого составляет десять тысяч рублей.

Текст песни проанализировали в ЭКЦ ГУ МВД России по Москве. Отмечается, что в композиции нашли высказывания, «в которых негативно оценивается группа лиц, объединенных по признакам национальности, языка, происхождения».

Ранее стало известно, что в прокуратуру Карелии поступили материалы на актрису Валерию Ломакину, в шутку назвавшей карельский язык атавизмом. Проверка проводится по статье 20.3.1. Актрисе грозит арест до 15 суток, штраф 20 тысяч рублей или до 100 часов обязательных работ.

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