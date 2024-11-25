Дело пошутившей о карельском языке актрисы поступило в прокуратуру

В прокуратуру Карелии поступили материалы на актрису Ломакину после ее шутки

Административные материалы в отношении актрисы Валерии Ломакиной, в шутку назвавшей карельский язык атавизмом, поступили в прокуратуру Карелии. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы поступили из УМВД, проверка проводится по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») КоАП РФ. Актрисе грозит арест до 15 суток, штраф 20 тысяч рублей или до 100 часов обязательных работ.

Ранее Ломакина уволилась из театра драмы Карелии «Творческая мастерская». На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она заявила, что из-за произошедшего считает невозможным выходить на сцену. Также актриса извинилась перед всеми, кого она могла обидеть.

11 ноября глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что готовит обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку по факту шуток Ломакиной о карельском языке в шоу «Битва за время». Он заявил, что даже в шутку назвать звучание языка со сцены ужасным — «за гранью».