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11:59, 10 декабря 2024Мир

Украинские беженцы столкнулись с отказом в убежище в ЕС

Politico: страны ЕС стали отказывать беженцам с Западной Украины в убежище
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Часть стран ЕС, а именно Венгрия и Чехия, стали отказывать украинским беженцам с Западной Украины в убежище, ввиду того что место их проживания безопасно и находится достаточно далеко от линии боевого соприкосновения с российскими военными. Об этом сообщает Politico.

«Ряд стран также начинают отказывать в убежище людям с Западной Украины, мотивируя это тем, что они находятся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения», — говорится в публикации. При этом отмечается, что в число стран, пересмотревших собственную политику по украинским беженцам также вошла Норвегия.

Ранее глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт сообщил, что большинство украинских беженцев хотят остаться в Германии и отвергают возвращение на Украину. В свою очередь глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил, что отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже после начала конфликта.

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