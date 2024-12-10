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17:14, 10 декабря 2024Экономика

В Челябинске здание Росреестра затопило канализационными водами

В Челябинске подвал здания Росреестра затопило канализационными водами
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал «74.RU| Новости Челябинска»

В Челябинске здание Росреестра затопило канализацией, сообщает Telegram-канал 74.ru.

Очевидец ситуации из магазина на соседней улице рассказал, что проблеме уже несколько дней. При этом специалисты не могут найти источник потопа. В Росреестре в свою очередь сообщили, что потоп начался в субботу, 14 декабря. Сначала затопило шахту лифта, потом вода потекла на цокольный этаж, поделились там. Известно, что документы в этом здании Росреестра не хранятся.

Ранее на затопление пожаловались владельцы дач в садовом некоммерческом товариществе «Метростроитель» в Новосибирске.

На затопление жилых дворов кипятком ранее жаловались жители Московской улицы в подмосковном Чехове. Из-за аварии без отопления остались многие жители домов, находящихся на этой улице.

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