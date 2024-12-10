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20:33, 10 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии снова собрались протестующие

Протестующие снова собрались около здания парламента Грузии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Протестующие снова собрались около здания парламента Грузии, перекрыв проспект Руставели. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции протестуют против решения грузинских властей о приостановке переговоров по членству страны в Евросоюзе. Митингующие выходят на улицы Тбилиси 13-й день подряд. В протесте принимают участие около двух тысяч человек, уточняет агентство. Полицейские не вмешиваются в митинг.

Ранее стало известно, что в Тбилиси на протестах оппозиции задержали 15 граждан России. Как отметили в Секции интересов РФ, двое российских граждан находятся под административным арестом.

В конце ноября сообщалось, что на акциях протеста в Грузии было задержано восемь россиян. Также на них были арестованы граждане Белоруссии и США.

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