В Грузии снова собрались протестующие

Протестующие снова собрались около здания парламента Грузии

Протестующие снова собрались около здания парламента Грузии, перекрыв проспект Руставели. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции протестуют против решения грузинских властей о приостановке переговоров по членству страны в Евросоюзе. Митингующие выходят на улицы Тбилиси 13-й день подряд. В протесте принимают участие около двух тысяч человек, уточняет агентство. Полицейские не вмешиваются в митинг.

Ранее стало известно, что в Тбилиси на протестах оппозиции задержали 15 граждан России. Как отметили в Секции интересов РФ, двое российских граждан находятся под административным арестом.

В конце ноября сообщалось, что на акциях протеста в Грузии было задержано восемь россиян. Также на них были арестованы граждане Белоруссии и США.