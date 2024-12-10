В Киеве спустили «главный флаг Украины»

Главный флаг Украины сняли с флагштока в Киеве и бросили на землю

Киевская городская администрация спустила «главный государственный флаг Украины» из-за повреждений, которые полотно прапора получило в результате неблагоприятных погодных условий. Об этом в Telegram сообщают власти украинской столицы.

«В Киеве главный флаг страны временно сняли для замены полотнища. По информации "Киевзеленстроя", флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в публикации.

Отмечается, что флаг размером 16 на 24 метра будет заменен в течение суток.

3 декабря стало известно, что в Киеве начало затапливать станцию метро «Демиевская». Она была построена в 2010 году. Известно, что ранее ветку метро, на которой она находится, перекрывали на восемь месяцев из-за протекания.