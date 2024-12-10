В Кремле заявили об отказе Киева от переговоров с Москвой

Песков: украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров с Россией

Переговоров между Россией и Украиной нет из-за отказа Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока никаких переговорных процессов нет. Вы знаете, украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров», — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков также назвал условие завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Представитель Москвы сообщил, что СВО закончится, когда будут достигнуты поставленные Владимиром Путиным цели.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что соглашение о прекращении огня на Украине может быть заключено 25 января 2025 года. По его словам, на этом настаивает администрация избранного президента США Дональда Трампа.