Арестович: соглашение о прекращении огня на Украине могут заключить к 25 января

Соглашение о прекращении огня на Украине может быть заключено в районе 25 января. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Страна».

По его утверждению, на этом настаивает администрация избранного президента США Дональда Трампа. Экс-чиновник высказал предположение, что Вашингтон предложил приостановить горячую фазу конфликта сразу после своей инаугурации 20 января.

«Трамп сказал — на инаугурацию или сразу после, иначе я за себя не отвечаю», — заявил Арестович.

8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры по Украине. Он добавил, что в настоящее время наступает ключевой момент для обеих сторон конфликта. Для президента России Владимира Путина, по мнению Трампа, сейчас настало «время действовать».