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13:43, 10 декабря 2024Экономика

В России объяснили заморозку финансовой помощи Абхазии

Силаев: Абхазия лишилась помощи РФ из-за отказа от гармонизации законодательства
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Россия заморозила финансовую помощь Абхазии из-за отказа республики от гармонизации законодательства, сообщил «Ридусу» старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Он объяснил, что между Россией и Абхазией есть соглашение о содействии в реализации программы социально-экономического развития, в рамках которого Москва настаивает, чтобы условия для российских инвесторов в республике были такими же, как и для абхазских инвесторов в РФ. Кроме того, Абхазия должна признавать решения российских судов.

«В-третьих, документ предполагает сотрудничество по линии МВД и другие моменты. Гармонизировать законодательство Абхазия не хочет», — отметил эксперт.

Ранее, 9 декабря, исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина возобновить социальные выплаты в республике. По его словам, речь идет о софинансировании заработных плат.

Депутат Госдумы Константин Затулин, в свою очередь, заявил, что выплаты могут быть возвращены, если в Сухуме перестанут разыгрывать российско-абхазские договоренности в ущерб России, ее образу и тем планам, которые были согласованы.

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