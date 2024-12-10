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11:18, 10 декабря 2024Наука и техника

В США заявили о катастрофе танков Abrams на Украине

TNI: катастрофа американских танков Abrams на Украине только начинается
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Катастрофа американских танков Abrams на Украине только начинается. Об этом заявляет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

«Танк Abrams, некогда являвшийся основой американской инженерной и военной доблести, теперь барахтается на полях сражений Украины. Виноваты ли в этом украинцы? Сам танк? Или что-то среднее?» — пишет автор.

Он напомнил, что танки M1A1 Abrams, которые многими экспертами назывались лучшими в мире, полностью уничтожаются российской стороной. По его данным, из 31 танка Abrams, предоставленных США украинской стороне, в бою были потеряны 20.

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Вайхерт пишет, что украинские военные вместо американских предпочитают использовать советские танки Т-64 и Т-80, поскольку первые не имеют адекватной защиты. Автор замечает, что и подготовка украинской стороны к использованию сложной западной техники оставляет желать лучшего.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью газете «Красная звезда» рассказал, что Вооруженные силы Украины начали обвешивать танки Leopard и Abrams западного производства советскими комплексами динамической защиты «Контакт-1».

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