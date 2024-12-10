В США заявили о катастрофе танков Abrams на Украине

TNI: катастрофа американских танков Abrams на Украине только начинается

Катастрофа американских танков Abrams на Украине только начинается. Об этом заявляет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

«Танк Abrams, некогда являвшийся основой американской инженерной и военной доблести, теперь барахтается на полях сражений Украины. Виноваты ли в этом украинцы? Сам танк? Или что-то среднее?» — пишет автор.

Он напомнил, что танки M1A1 Abrams, которые многими экспертами назывались лучшими в мире, полностью уничтожаются российской стороной. По его данным, из 31 танка Abrams, предоставленных США украинской стороне, в бою были потеряны 20.

Вайхерт пишет, что украинские военные вместо американских предпочитают использовать советские танки Т-64 и Т-80, поскольку первые не имеют адекватной защиты. Автор замечает, что и подготовка украинской стороны к использованию сложной западной техники оставляет желать лучшего.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью газете «Красная звезда» рассказал, что Вооруженные силы Украины начали обвешивать танки Leopard и Abrams западного производства советскими комплексами динамической защиты «Контакт-1».