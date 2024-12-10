Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:23, 10 декабря 2024Экономика

ВТБ купил «Почта банк»

Шадаев: ВТБ купил «Почта банк» за 36 млрд рублей
Дмитрий Воронин
Максут Шадаев

Максут Шадаев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

ВТБ купил «Почта банк» за 36 миллиардов рублей. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, которого цитирует ТАСС.

Министр уточнил, что речь по итогам сделки идет о дополнительных средствах, которые «Почта России» как продавец получит на свое развитие.

О планах выкупить «Почта банк» стало известно в июле. В конце ноября его продажу одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов ранее отмечал, что вопрос бренда кредитной организации будет решен в 2026 году.

«Почта банк» основали как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть (насчитывает 25 тысяч точек обслуживания в 83 регионах РФ) на базе почтовых отделений. Его создали в 2016 году группа ВТБ и «Почта России».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине признают продвижение российских войск в Сумской области. Что об этом известно?

      В России заочно осудили подельника киллера из Латвии

      Спецслужбы Грузии заявили о планах организаторов протестов сорвать выборы президента

      Лукашенко заявил о бесплатной поставке Россией в Белоруссию ракеты «Орешник»

      Россиянин купил IPhone 15 в магазине и получил вместо него кусок пластилина

      Названы сроки выписки президента Бразилии из больницы

      В школах Москвы пройдут тренировочные работы в формате ЕГЭ

      Стало известно о расширении курской операции в Сумскую область Украины

      Володин предложил рассмотреть проект о запрете принимать в школы детей без знания русского

      В Курской области погиб один из последних представителей вымирающего коренного народа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше