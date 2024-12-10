Шадаев: ВТБ купил «Почта банк» за 36 млрд рублей

ВТБ купил «Почта банк» за 36 миллиардов рублей. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, которого цитирует ТАСС.

Министр уточнил, что речь по итогам сделки идет о дополнительных средствах, которые «Почта России» как продавец получит на свое развитие.

О планах выкупить «Почта банк» стало известно в июле. В конце ноября его продажу одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов ранее отмечал, что вопрос бренда кредитной организации будет решен в 2026 году.

«Почта банк» основали как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть (насчитывает 25 тысяч точек обслуживания в 83 регионах РФ) на базе почтовых отделений. Его создали в 2016 году группа ВТБ и «Почта России».