ВТБ разрешили купить «Почта банк»

Пьянов: ФАС и Центробанк одобрили ВТБ покупку пакета акций «Почта банка»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Центробанк одобрили ВТБ покупку «Почта банка». Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, его цитирует ТАСС.

Созданный в 2016 году «Почта банк» принадлежал ВТБ и «Почте России» в равных долях — по 50 процентов минус 1 акция — оставшиеся две ценные бумаги получил председатель правления организации Александр Пахомов.

Сейчас ВТБ разрешили выкупить весь пакет акций. В связи с планируемой интеграцией в группу «Почта банк» снизит свой уставный капитал. Расчеты по сделке будут происходить с 19 по 23 декабря.

«Никаких препятствий для того, чтобы таким нестандартным способом группа ВТБ стала единственным акционером, для этого нет», — добавил Пьянов.