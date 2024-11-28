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11:46, 28 ноября 2024Экономика

ВТБ разрешили купить «Почта банк»

Пьянов: ФАС и Центробанк одобрили ВТБ покупку пакета акций «Почта банка»
Вячеслав Агапов

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Центробанк одобрили ВТБ покупку «Почта банка». Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, его цитирует ТАСС.

Созданный в 2016 году «Почта банк» принадлежал ВТБ и «Почте России» в равных долях — по 50 процентов минус 1 акция — оставшиеся две ценные бумаги получил председатель правления организации Александр Пахомов.

Сейчас ВТБ разрешили выкупить весь пакет акций. В связи с планируемой интеграцией в группу «Почта банк» снизит свой уставный капитал. Расчеты по сделке будут происходить с 19 по 23 декабря.

«Никаких препятствий для того, чтобы таким нестандартным способом группа ВТБ стала единственным акционером, для этого нет», — добавил Пьянов.

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