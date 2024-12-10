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20:53, 10 декабря 2024Бывший СССР

ЗАЭС пообещали защищать от «угроз режима Зеленского»

Захарова: Россия продолжит защищать ЗАЭС от угроз, исходящих от Украины
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия продолжит делать все необходимое для защиты Запорожской АЭС (ЗАЭС) от угроз, исходящих от режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с 40-летием станции, передает ТАСС.

«Факт возвращения станции в российскую атомную семью — значимый вклад в обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности во всем мире», — добавила она.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что обеспокоен обстановкой близ Запорожской атомной электростанции из-за боевых действий. «Ситуация вокруг ЗАЭС остается весьма напряженной, боевые действия идут буквально рядом с этой станцией», — рассказал Гросси. По его словам, вероятность попадания ракеты в ЗАЭС остается.

В конце ноября Вооруженные силы Украины атаковали территорию ЗАЭС при помощи беспилотных летательных аппаратов и ствольной артиллерии.

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