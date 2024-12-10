ЗАЭС пообещали защищать от «угроз режима Зеленского»

Захарова: Россия продолжит защищать ЗАЭС от угроз, исходящих от Украины

Россия продолжит делать все необходимое для защиты Запорожской АЭС (ЗАЭС) от угроз, исходящих от режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с 40-летием станции, передает ТАСС.

«Факт возвращения станции в российскую атомную семью — значимый вклад в обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности во всем мире», — добавила она.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что обеспокоен обстановкой близ Запорожской атомной электростанции из-за боевых действий. «Ситуация вокруг ЗАЭС остается весьма напряженной, боевые действия идут буквально рядом с этой станцией», — рассказал Гросси. По его словам, вероятность попадания ракеты в ЗАЭС остается.

В конце ноября Вооруженные силы Украины атаковали территорию ЗАЭС при помощи беспилотных летательных аппаратов и ствольной артиллерии.