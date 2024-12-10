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09:18, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Западный журналист высказался о будущем России и Украины после окончания конфликта

Боуз: Россия и Украина будут неразрывно связаны после окончания конфликта
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Россия и Украина после окончания конфликта будут неразрывно связаны в разных аспектах. Такое мнение в соцсети X выразил ирландский журналист Чей Боуз.

По словам западного журналиста, после завершения конфликта Россия останется большим и сильным соседом Украины. «Они по-прежнему будут иметь общую историю, религию, в миллионах случаев — людей и будут неразрывно связаны. А где будут Евросоюз и НАТО?» — написал Боуз.

Ранее избранный лидер США Дональд Трамп заверил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет прекращения огня и готов к заключению мирного соглашения с Россией. Такое заявление он сделал, комментируя свою недавнюю встречу с Зеленским и главой Франции Эммануэлем Макроном.

Перед этим стало известно, что Зеленский отказался от предложения Трампа немедленно прекратить огонь. По его словам, прекращение огня невозможно без гарантий, что он снова не будет разожжен.

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