Жену Байдена заподозрили во флирте с Трампом

Fox News заподозрил жену Байдена во флирте с Трампом из-за «любви к власти»

Первую леди США Джилл Байден заподозрили во флирте с избранным президентом Дональдом Трампом во время беседы в Париже. Такое предположение высказал ведущий телеканала Fox News Ларри Кудлоу.

По его словам, поведение супруги действующего главы государства связано с ее «любовью к власти». Телеведущий также предположил, что Джо Байден и его жена тайно проголосовали за Трампа на прошедших президентских выборах.

Ранее Трамп заявил, что Джилл Байден была «очень милой» во время их разговора в Париже. «Это политика — к резким заявлениям в отношении друг друга приходится привыкать. Но она была действительно очень мила, и мы весьма приятно побеседовали», — рассказал республиканец.