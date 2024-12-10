Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:41, 10 декабря 2024Мир

Жену Байдена заподозрили во флирте с Трампом

Fox News заподозрил жену Байдена во флирте с Трампом из-за «любви к власти»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thibault Camus / Pool / Reuters

Первую леди США Джилл Байден заподозрили во флирте с избранным президентом Дональдом Трампом во время беседы в Париже. Такое предположение высказал ведущий телеканала Fox News Ларри Кудлоу.

По его словам, поведение супруги действующего главы государства связано с ее «любовью к власти». Телеведущий также предположил, что Джо Байден и его жена тайно проголосовали за Трампа на прошедших президентских выборах.

Ранее Трамп заявил, что Джилл Байден была «очень милой» во время их разговора в Париже. «Это политика — к резким заявлениям в отношении друг друга приходится привыкать. Но она была действительно очень мила, и мы весьма приятно побеседовали», — рассказал республиканец.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Курьеры обогнали айтишников по росту зарплат. К Новому году компании будут готовы платить доставщикам сотни тысяч рублей

      Врачи обнаружили у питавшегося одними бургерами китайца кровь необычного цвета

      Жительниц одного города предупредили о серийных кражах трусиков

      Тревел-блогерша назвала подходящие для жизни на российскую пенсию жаркие страны

      В США открестились от идеи расширять военное присутствие в Сирии

      В посольстве России назвали виновного в гибели Стерджес

      Певицу Альбину Сексову оштрафовали за разжигание ненависти

      Подсчитаны возможности России по производству «Орешников»

      Орбан заявил о «начале будущего» после встречи с Трампом и Маском

      Жену Байдена заподозрили во флирте с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше