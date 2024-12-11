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20:12, 11 декабря 2024Интернет и СМИ

Хованский отказался возвращаться в Россию и общаться с россиянами

Блогер Юрий Хованский заявил, что не собирается возвращаться в Россию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @yurykhovansky

Популярный российский блогер Юрий Хованский, живущий в Сербии, заявил, что не намерен возвращаться в Россию. Об отказе приезжать он высказался в видео, доступном на его YouTube-канале.

«В Россию я возвращаться не собираюсь», — заявил Хованский.

Он также добавил, что в Сербии живет много русскоязычных людей. Однако Хованский заявил, что все его друзья — сербы. «Я просто даже не общаюсь с русскими», — заключил блогер.

Ранее Хованский развеял популярный миф о жизни в Европе. По его словам, несмотря на позитивные представления россиян об этих странах, в них намного грязнее, чем, например, в Москве. Также, отметил блогер, во многих европейских городах нечем заняться.

Хованский уехал из России в 2022 году. Он заявил, что не хочет дожидаться повестки из военкомата, поэтому покинул страну.

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