Уехавший из России блогер Хованский развеял популярный миф о жизни в Европе

Блогер Хованский заявил, что в Европе более грязно и скучно, чем в России

Известный российский блогер Юрий Хованский, уехавший из России, развеял популярный миф о жизни в европейских странах. Об этом порассуждал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что впервые попал за границу, когда учился в университете. Тогда блогер посетил Швецию, Норвегию и Финляндию. «В 22:00 даже бары не работают, по улицам никто не ходит, тупо тухляк тухлятыч. Самое живое место (какая-то площадь с *** [дурацкими] ступеньками) в Хельсинки выглядит унылее, чем центральная площадь в моем родном Пердяево», — высказался он.

Хованский также заявил, что во многих европейских городах грязнее, чем в Москве. Кроме того, там живет больше бездомных.

Блогер отметил, что, несмотря на эти недостатки, многие россияне восхищаются жизнь в европейских странах, и призвал не возводить ее в культ. «Прекратите выдавать Запад за какое-то фантастическое царство, где нет грабежей, убийств, мусора на улице, а есть только велодорожки и вкусное пиво», — заключил он.

Ранее Хованский заявил, что хочет отказаться от российского гражданства. Он признался, что ему нравится жить в Сербии, и добавил, что не собирается возвращаться в Россию.

Блогер уехал из России в сентябре 2022 года. Он заявил, что покинул страну, так как не хотел дожидаться повестки из военкомата.