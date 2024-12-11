Бывший главный редактор «Новой газеты» уехал из России

Экс-главред «Новой газеты» Муратов уехал из РФ после допроса по делу сотрудника

Бывший главный редактор издания «Новая газета» Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) уехал из России после допроса по делу бывшего сотрудника, главного редактора «Новой газеты. Европа» (признана в РФ нежелательной организацией) Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Следственный комитет допросил журналиста в качестве свидетеля по делу в пятницу, 6 декабря. «После этого он уехал за границу», — заявили в правоохранительных органах.

В ноябре стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Мартынова. Его обвинили в осуществлении деятельности нежелательной организации. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции.

До этого бывшая жена Мартынова Антонина Федорова написала на него заявление в Следственный комитет. Она обвинила бывшего супруга в ее похищении.