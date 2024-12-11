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14:38, 11 декабря 2024Экономика

Главу Минцифры раскритиковали за проблемы «Почты России»

Матвиенко: Минцифры должно быть настойчивым для решения проблем «Почты России»
Вячеслав Агапов
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Поиск решения по стратегии развития «Почты России» сильно затянулся, и для решения ее проблем нужно больше настойчивости. Так раскритиковала работу главы Минцифры Максута Шадаева спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует ТАСС.

По словам политика, в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций должны принять срочные меры или «вопрос будет поставлен по-другому».

«Неоднократно тема поднималась в правительстве, обсуждалась в правительстве, но решений не принято. Тема затянулась до такого состояния, что она уже дальше не терпима. Главное качество любого руководителя — уметь принимать решения, не забалтывать, не затягивать, не искать объяснения, почему этого нельзя сделать. К сожалению, вы как министр, отвечающий за почту, такого решения так и не приняли», — заявила Матвиенко.

Совет Федерации поставил перед ведомством один ключевой вопрос — разобраться в финансово-экономической модели почтового оператора и выработать стратегию, чтобы он нормально функционировал и выполнял свои обязательства. Одной из задач было — не допустить закрытия отделений почты в отдаленных районах и в сельской местности. Однако пока вопрос решить не удалось.

«Всегда за той или иной проблемой стоит конкретный человек. В данном случае, я считаю, что это министр цифрового развития. Значит, у вас не хватило настойчивости убедить правительство, продвинуть эту тему», — подчеркнула спикер.

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