Хинштейн заявил о вале жалоб от жителей Курской области

Врио губернатора Курской области Хинштейн заявил о вале жалоб от жителей региона

С первых дней на посту временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Курской области Александру Хинштейну поступил вал жалоб от жителей региона. Об этом политик заявил в интервью «Ъ».

По его словам, такое количество обращений говорит об отсутствии должной коммуникации между жителями и региональными властями всех уровней. Хинштейн подчеркнул, что уже поручил врио председателя правительства области предоставить ему конкретные предложения для изменения ситуации. «Но механизм обратной связи должен быть: простой алгоритм, когда каждый без труда может обратиться, получить разъяснение, а самое главное — помощь», — сказал врио губернатора.

Хинштейн заверил, что будет вести прямой диалог с людьми как онлайн, так и офлайн. Однако наиболее привычным способом он назвал соцсети, которые сам ведет и читает. «Правда, количество обращений, поступивших за первые дни, столь велико — счет идет на многие тысячи, — что физически ответить каждому просто невозможно», — отметил он.

Ранее Хинштейн заявил, что сейчас самой сложной задачей для властей Курской области является восстановление населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных сил Украины, и налаживание в них мирной жизни.

Президент России Владимир Путин предложил Хинштейну возглавить Курскую область 5 декабря. Комментируя решение главы государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация в регионе требует кризисного управления.