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18:16, 10 декабря 2024Россия

Хинштейн ответил на вопрос о переезде семьи в Курскую область

Хинштейн заявил, что не перевезет семью в Курскую область из-за атак ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что пока не планирует перевозить семью в приграничный регион. Об этом политик сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что дети точно останутся в Москве. «Это, безусловно, вопрос безопасности. (...) Понятно, что я — объект устремлений противника», — объяснил Хинштейн.

В ходе общения с представителями СМИ политик также выразил готовность участвовать в выборах губернатора Курской области.

Ранее Хинштейн заявил, что самая сложная для властей Курской области задача на данный момент — это восстановление населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных сил Украины, и налаживание в них мирной жизни. По словам врио губернатора, люди не должны ждать выплат компенсации и сами искать подрядчиков для восстановительных работ.

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О том, что Хинштейн временно возглавит Курскую область, стало известно 5 декабря. С предложением занять пост к нему обратился президент России Владимир Путин. Экс-глава региона Алексей Смирнов в своем обращении к жителям заявил, что его перевели на новую должность, пообещав оправдать возложенную ответственность. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 6 декабря подчеркнул, что бывший губернатор сам подал в отставку и новое место его работы еще не известно.

ЖЗЛ
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