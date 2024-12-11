Хованский назвал США помойкой

Блогер Хованский заявил, что никогда не стремился уехать в США

Популярный российский блогер Юрий Хованский, живущий в Сербии, раскритиковал США и назвал страну помойкой. Мнением о Соединенных Штатах он поделился в видео, доступном на его YouTube-канале.

«Я не стремлюсь в США и никогда не стремился. США — это помойка, на мой взгляд», — заявил Хованский.

Он также с иронией заявил, что если бы хотел посмотреть на бездомных в палаточном лагере, то посетил бы определенные кварталы в европейских городах.

Ранее Хованский опроверг популярное представление о жизни в европейских городах. По его словам, они более грязные, чем Москва, а также там можно встретить много бездомных. Хованский подчеркнул, что также ему сложно было найти оживленное место для досуга.

До этого блогер рассказал, что хочет отказаться от российского гражданства. Он добавил, что ему нравится жить в Сербии.