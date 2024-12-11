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18:58, 11 декабря 2024Интернет и СМИ

Хованский назвал страну с хорошим отношением к россиянам

Блогер Хованский заявил, что в Сербии относятся к россиянам как к братьям
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @yurykhovansky

Популярный российский блогер Юрий Хованский назвал Сербию страной, жители которой хорошо относятся к россиянам. Подробностями он поделился в видео, доступном на его YouTube-канале.

Хованский, живущий в Сербии, рассказал, что недавно он пришел в эко-магазин, где не продавали напитки в стеклянной таре, если покупатель не отдавал свою. Блогер попытался объясниться с продавцами по-сербски, однако они его не поняли. Затем одна из женщин предположила, что он из России, и разрешила продать ему напиток в стекле, потому что это их «русский братишка».

«Мне рады, ***. Сербы нас любят. Это наши братушки. На тебя тут не смотрят как на говно», — рассказал Хованский. Он также добавил, что ему часто улыбаются на улицах и радуются, когда он рассказывает о своем происхождении.

Ранее Хованский заявил, что хочет отказаться от российского гражданства. Он заявил, что ему нравится жить в Сербии.

Блогер уехал из России в 2022 году. Он заявил, что покинул страну, так как не хотел дожидаться повестки в военкомат.

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