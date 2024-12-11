Рогов: Киев дал приказ готовить общественность к сдаче пяти городов в ДНР

Украинские власти дали приказ через подконтрольные СМИ подготавливать общественность к сдаче пяти городов в Донецкой народной республике. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, Киев готовится к сдаче Российской армии Покровска, Курахово, Часова Яра, Торецка и Мирнограда. Он добавил, что на Украине уже начата информационная кампания по преуменьшению значимости этих городов, упоминая их в негативном ключе. Таким образом власти хотят сообщить гражданам, что эти населенные пункты — обуза, дотационные и не играют важной роли в вопросах обороны.

Ранее Рогов сообщил о попадании украинских военных в окружение южнее Курахово. Он посоветовал находящимся в окружении солдатам сдаться в плен.