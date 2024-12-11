Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:24, 11 декабря 2024Бывший СССР

Киев начал готовиться к сдаче пяти городов в ДНР

Рогов: Киев дал приказ готовить общественность к сдаче пяти городов в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Украинские власти дали приказ через подконтрольные СМИ подготавливать общественность к сдаче пяти городов в Донецкой народной республике. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, Киев готовится к сдаче Российской армии Покровска, Курахово, Часова Яра, Торецка и Мирнограда. Он добавил, что на Украине уже начата информационная кампания по преуменьшению значимости этих городов, упоминая их в негативном ключе. Таким образом власти хотят сообщить гражданам, что эти населенные пункты — обуза, дотационные и не играют важной роли в вопросах обороны.

Ранее Рогов сообщил о попадании украинских военных в окружение южнее Курахово. Он посоветовал находящимся в окружении солдатам сдаться в плен.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Таганрогу дальнобойными баллистическими ракетами. Что известно о снарядах?

      Стало известно имя возможного оппонента Лукашенко на предстоящих выборах президента

      В России оценили рост экономики за пять лет

      В Москве решили отказаться от муляжей камер на дорогах

      Звезда «Слова пацана» ответил на критику прыщей на лице

      ФСБ задержала экс-замглавы корпорации развития российского региона по делу о коррупции

      Появились подробности смертельного ДТП с российским министром

      Трампа заподозрили в готовности разморозить активы Банка России

      Маск назвал безумием объем американского финансирования Украины

      Прятавшийся в чуме дезертир из Российской армии попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше