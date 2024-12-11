Рогов сообщил о попадании ВСУ в окружение южнее Курахово

Рогов: группировка ВСУ попала в оперативное окружение южнее Курахово в ДНР

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в оперативное окружение южнее города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наша армия расширила зону контроля на севере от Успеновки, взяв крупный вражеский "опорник", тем самым группировка ВСУ, которая находится в селе Анновка и прикрывала южный пригород Курахова, оказалась, по сути, в оперативном окружении», — рассказал Рогов.

Он посоветовал находящимся в окружении бойцам сдаться в плен.

Ранее российские военные подняли российский флаг над элеватором в Курахово ДНР. Рогов заявил, что флаг водрузили военные из 5-й бригады 51-й армии Южной группировки российских войск.

До того военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины в Курахово начали отступать на территорию промзоны, расположенной на окраине города.