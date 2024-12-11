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14:54, 11 декабря 2024Мир

Макрон обсудит в Польше ее готовность отправить миротворцев на Украину

Макрон посетит Польшу 12 декабря для обсуждения отправки миротворцев на Украину
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Польшу для обсуждения ее готовности отправить миротворцев на Украину, визит запланирован на четверг, 12 декабря. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

«Президент Франции прибывает в Варшаву в четверг, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии, которая сохранит суверенитет Украины в рамках возможного соглашения», — утверждается в публикации.

Издание передает слова экс-заместителя генерального секретаря НАТО Камиллы Гранд, заявившей, что Франция, как и вся Европа, «не может быть оставлена ​​в стороне от переговоров США с Россией» по Украине. В связи с этим Париж выдвинул предложение о размещении на Украине миротворческой миссии, которая бы гарантировала отсутствие нарушений режима прекращения огня.

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