Макрон обсудит в Польше ее готовность отправить миротворцев на Украину

Макрон посетит Польшу 12 декабря для обсуждения отправки миротворцев на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Польшу для обсуждения ее готовности отправить миротворцев на Украину, визит запланирован на четверг, 12 декабря. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

«Президент Франции прибывает в Варшаву в четверг, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии, которая сохранит суверенитет Украины в рамках возможного соглашения», — утверждается в публикации.

Издание передает слова экс-заместителя генерального секретаря НАТО Камиллы Гранд, заявившей, что Франция, как и вся Европа, «не может быть оставлена ​​в стороне от переговоров США с Россией» по Украине. В связи с этим Париж выдвинул предложение о размещении на Украине миротворческой миссии, которая бы гарантировала отсутствие нарушений режима прекращения огня.