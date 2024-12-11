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10:48, 11 декабря 2024Мир

Раскрыта численность французского контингента для возможной отправки на Украину

Аналитик Тененбаум: Макрон мог бы разместить на Украине 40 тысяч военных
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон мог бы разместить около 40 тысяч военных в буферной зоне на Украине, чтобы задействовать их для обеспечения режима прекращения огня между Россией и Украиной в том случае, если соглашение будет достигнуто. Об этом изданию Rzeczpospolita заявил Эли Тененбаум, сотрудник Французского института международных отношений.

«[Миротворческая миссия со стороны Франции] могла бы состоять из пяти пехотных бригад. Командование одной из них может взять на себя Польша», — заявил аналитик, напомнив, что следующий этап обсуждения такого плана состоится во время визита Макрона в Варшаву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может подумать над предложением Макрона разместить западные войска в качестве гарантии безопасности на своей территории. Он вспомнил об идее Макрона, согласно которой войска одной из западных стран будут присутствовать на территории Украины, пока она не вступит в НАТО.

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