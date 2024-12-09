Зеленский пообещал подумать о размещении западных войск на Украине

Зеленский: Украина подумает над предложением Макрона о размещении западных войск

Украина может подумать над предложением президента Франции Эммануэля Макрона разместить западные войска в качестве гарантии безопасности на своей территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Страна.ua».

Зеленский вспомнил предложение Макрона, согласно которому войска одной из западных стран будут присутствовать на территории Украины, пока она не вступит в НАТО. Он заключил, что для этого у украинских властей должно быть четкое понимание того, когда страна войдет в Евросоюз и Североатлантический альянс. Он также подтвердил, что они с избранным президентом США Дональдом Трампом и Макроном говорили о «замороженном конфликте» и гарантиях безопасности.

Ранее Зеленский отказался от предложения Трампа немедленно прекратить огонь. Он заявил, что прекращенный огонь без гарантий может быть снова разожжен в любой момент.

