Минобороны России анонсировало ответ на удар ATACMS по Таганрогу

Минобороны России: удар ракетами ATACMS по Таганрогу не останется без ответа

Удар американскими ракетами ATACMS по Таганрогу не остается без ответа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Проведенное разбирательство прояснило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки на Ростовскую область шесть ракет. Две из них удалось сбить, остальные — отклонить системами радиоэлектронной борьбы.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — говорится в сообщении.

В ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами, в городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. Затем в сети появилось видео с последствиями ракетного удара Вооруженных сил Украины по городу. Кадры сняты на парковке одного из местных предприятий, где оказались повреждены 14 машин.