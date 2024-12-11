На Западе допустили запуск Россией «Орешника» в ближайшее время

Bloomberg: Россия может запустить «Орешник» в ближайшее время

Россия может запустить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, данная мера может быть ответной на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским дальнобойным оружием по Таганрогу.

«Эта атака с применением западного дальнобойного оружия не останется без ответа», — приводит агентство слова Минобороны России.

В ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами, в городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь тогда заявил о 14 сгоревших на парковке автомобилях.

В Минобороны России также сообщили, что при ударе американскими ракетами ATACMS по Таганрогу получили повреждения военная техника и гражданские автомобили. Также осколки задели гражданские автомобили, которые стояли на прилегающей к аэродрому стоянке. В оборонном ведомстве добавили, что в результате падения обломков ATACMS есть пострадавшие среди личного состава.