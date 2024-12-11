Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:38, 11 декабря 2024Мир

На Западе допустили запуск Россией «Орешника» в ближайшее время

Bloomberg: Россия может запустить «Орешник» в ближайшее время
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Россия может запустить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, данная мера может быть ответной на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским дальнобойным оружием по Таганрогу.

«Эта атака с применением западного дальнобойного оружия не останется без ответа», — приводит агентство слова Минобороны России.

В ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами, в городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь тогда заявил о 14 сгоревших на парковке автомобилях.

В Минобороны России также сообщили, что при ударе американскими ракетами ATACMS по Таганрогу получили повреждения военная техника и гражданские автомобили. Также осколки задели гражданские автомобили, которые стояли на прилегающей к аэродрому стоянке. В оборонном ведомстве добавили, что в результате падения обломков ATACMS есть пострадавшие среди личного состава.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по аэродрому в Таганроге шестью дальнобойными ракетами ATACMS. Россия пообещала ответить на атаку

      В российском городе иностранца осудили на семь лет за домогательства к маленькой девочке

      Шмыгаль назвал крупнейшего союзника Украины в оборонной отрасли

      Продовольственная инфляция в России ускорила рост

      Стали известны страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2030 года

      Священник упал на машине с 20-метровой высоты и сам смог выбраться из-под обломков

      МВД возбудило уголовное дело из-за угроз российскому военкору Роману Сапонькову

      46-летняя Ани Лорак похвасталась кубиками пресса на фото из спортзала

      Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

      Опытный пилот объяснил происхождение таинственных звуков на борту самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше