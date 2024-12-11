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18:15, 11 декабря 2024Россия

Минобороны сообщило о повреждениях при ударе ATACMS по Таганрогу

Минобороны России: при ударе ATACMS по Таганрогу получили повреждения автомобили
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

При ударе американскими ракетами ATACMS по Таганрогу получили повреждения военная техника и гражданские автомобили. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Также осколки задели гражданские автомобили, которые стояли на прилегающей к аэродрому стоянке. В оборонном ведомстве добавили, что в результате падения обломков ATACMS есть пострадавшие среди личного состава.

В ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами, в городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь тогда заявил о 14 сгоревших на парковке автомобилях.

Затем в сети появилось видео с последствиями ракетного удара Вооруженных сил Украины по городу. Кадры сняты на парковке одного из местных предприятий, где оказались повреждены 14 машин.

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