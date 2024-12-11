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12:15, 11 декабря 2024Наука и техника

Новая атомная подлодка ВМС США прошла крещение

Атомная подлодка Arkansas ВМС США прошла крещение
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: hii.com

Атомная подводная лодка (АПЛ) Arkansas типа Virginia Военно-морских сил (ВМС) США прошла крещение. Об этом сообщает издание Defense News.

Бутылку игристого вина о корпус новой АПЛ на верфи Newport News Shipbuilding в Вирджинии разбила Карлотта Уоллс ЛаНир, одна из девяти темнокожих учеников, боровшихся за десегрегацию в средней школе Little Rock Central в 1957 году. Министр ВМС США Карлос Дель Торо назвал новую субмарину лучшей американской подводной лодкой.

Arkansas стал 27-й субмариной типа Virginia и 13-й подлодкой, построенной на верфи Newport News Shipbuilding в Вирджинии, принадлежащей компании Huntington Ingalls Industries. Остальные подводные лодки строятся на верфи Electric Boat корпорации General Dynamics в Коннектикуте.

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Arkansas планируется спустить на воду в 2025 году.

Ранее издание сообщило, что эсминец Zumwalt стал первым в составе ВМС США кораблем, который переоборудовали под размещение гиперзвуковых ракет.

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