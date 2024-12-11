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15:48, 11 декабря 2024Силовые структуры

Обсуждавшая секс с любовниками россиянка решила засудить бывшего мужа

В Башкирии суд оштрафовал мужчину из-за переписок его жены с любовниками
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom  

В Башкирии суд приговорил к судебному штрафу местного жителя по имени Айдар из-за переписок его жены Светланы с любовниками. Об этом пишет Baza.

По данным издания, драматичная история началась весной 2023 года, когда мужчина забрал из ремонта телефон супруги. Проверяя работу гаджета, он наткнулся на переписки Светланы с любовниками, в которых она обсуждала секс с ними. Айдар выяснил, что жена изменяет ему уже 10 лет и, обидевшись, разослал скриншоты ее чатов всем родственникам, чтобы раскрыть им истинное обличье распутницы.

В итоге супруги развелись. Спустя время злопамятная Светлана подала на бывшего заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни, на основании которого в отношении Айдара возбудили уголовное дело.

На суде женщина попросила посадить экс-мужа на два года, однако вместо реального лишения свободы ему назначили наказание в виде штрафа на сумму 25 тысяч рублей.

19 ноября сообщалось, что в Республике Саха (Якутия) местный житель стал фигурантом уголовного дела за вымогательство у любовника жены.

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