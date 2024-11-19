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12:05, 19 ноября 2024Силовые структуры

Российский вахтовик узнал об измене жены и потребовал у ее любовника автомобиль

В Якутии россиянина задержали за вымогательство у любовника жены
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

В республике Саха (Якутия) россиянин стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве у любовника жены. Об этом во вторник, 19 ноября, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление МВД.

По данным следствия, работавший вахтовым методом мужчина узнал, что его жена встречается с другим мужчиной, он нашел номер соперника и пригрозил ему физической расправой, если тот не передаст один миллион рублей в качестве компенсации. Понимая, что так быстро денег потерпевшему не найти, он предложил подготовить договор купли-продажи принадлежавшего ему автомобиля Toyota.

Встреча состоялось в городе Мирный и проходила под контролем полицейских. Как только вымогатель получил автомобиль, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На время следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

28 октября сообщалось, что проводивший ночь с чужой женой житель Дагестана выпал из окна, спасаясь от ее неожиданно вернувшегося мужа.

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