Проводивший ночь с чужой женой россиянин выпал из окна из-за неожиданно вернувшегося мужа

Житель Дагестана выпал из окна, спасаясь от мужа любовницы

Проводивший ночь с чужой женой житель Дагестана выпал из окна, спасаясь от ее неожиданно вернувшегося мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | НОВОСТИ ДАГЕСТАНА».

Ближе к утру, когда муж женщины пришел домой, ее любовник решил покинуть квартиру через окно. Он упал с третьего этажа.

После того как россиянка узнала о случившемся, она во всем призналась супругу.

Ранее другой житель Дагестана сбежал со свадьбы в лес, где стал наносить себе увечья. Перед этим он пропал на двое суток. Необычное поведение россиянина объяснили употреблением запрещенных веществ.