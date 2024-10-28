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11:29, 28 октября 2024Россия

Проводивший ночь с чужой женой россиянин выпал из окна из-за неожиданно вернувшегося мужа

Житель Дагестана выпал из окна, спасаясь от мужа любовницы

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Проводивший ночь с чужой женой житель Дагестана выпал из окна, спасаясь от ее неожиданно вернувшегося мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | НОВОСТИ ДАГЕСТАНА».

Ближе к утру, когда муж женщины пришел домой, ее любовник решил покинуть квартиру через окно. Он упал с третьего этажа.

После того как россиянка узнала о случившемся, она во всем призналась супругу.

Ранее другой житель Дагестана сбежал со свадьбы в лес, где стал наносить себе увечья. Перед этим он пропал на двое суток. Необычное поведение россиянина объяснили употреблением запрещенных веществ.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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