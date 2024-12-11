Политолог высказался о шансах Трампа наладить контакт с Путиным

Политолог Топорнин: у команды Трампа большой потенциал начать мирный процесс

У команды новоизбранного президента США Дональда Трампа есть большой потенциал, чтобы начать мирный процесс по Украине, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о шансах политика найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным.

Насколько ему будет просто или непросто иметь дело с президентом Путиным, тут вопрос неоднозначный, потому что это зависит, наверное, от желания Путина иметь дело с Трампом. Ведь если речь идет о двух сторонах, мы должны понимать, что важны позиции обеих сторон Николай Топорнин политолог

«Насколько я понимаю, российский президент готов общаться с будущим президентом США Дональдом Трампом и в том числе воспринимать его инициативы по урегулированию конфликта, но всем интересно, что же конкретно предложит Дональд Трамп, в чем будут заключаться его практические предложения», — сказал политолог.

Однако многое зависит именно от тех условий, которые предложит Дональд Трамп и его команда, полагает Николай Топорнин.

«Это вопрос, зависящий от конкретики во многом. Переговоры могут, конечно, начаться, такая возможность тоже не исключена, потому что и российская сторона не отказывалась от переговоров — об этом говорил и Путин, и [глава МИД России Сергей] Лавров, они готовы [к диалогу] на базе тех реалий, которые сложились на земле в военном противостоянии. Вопрос в том, каковы будут условия, предложенные Трампом. У России есть четкое понимание, что она хочет. Если предложения Трампа будут созвучны российской позиции, тогда, конечно, с высокой долей вероятности такие контакты могут быть успешны.

Потенциал достаточно серьезный будет у администрации Трампа, и они будут пытаться его реализовать. Насколько удастся это сделать, это другой вопрос. Еще многое будет зависеть от Украины и Европейского союза Николай Топорнин политолог

Также политолог отметил, что Трампа нельзя назвать классическим политиком, который привержен сложившимся догмам международных отношений. Американский лидер более открыт к новым идеям и подходам, добавил он.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, во время встречи с Дональдом Трампом в Париже глава Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский рассказали ему о переменах в политике Владимира Путина. Они заявили, что «Путин в 2024 году уже не тот, каким был в 2017 году», когда республиканец общался с ним.