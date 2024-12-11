Порномодель оголила грудь на футбольном матче по просьбе одного из игроков

Порномодель Ава Луиза пришла на матч по американскому футболу, чтобы голой грудью отвлечь спортсменов от игры. Об этом пишет TMZ.

Одним из подписчиков Авы Луизы на Onlyfans оказался футболист из команды New York Giants. Он пообещал девушке билеты, если она придет на матч, где его команда будет играть с New Orleans Saints, и оголит грудь, стоя на трибунах. Он не стал называть своего имени, чтобы его не могли обвинить в нечестной игре или оштрафовать.

Луиза согласилась на предложение. Она пришла на стадион MetLife и исполнила свою часть сделки. В какой-то момент она задрала футболку, демонстрируя грудь. Однако это не оказало никакого влияния ни на футболистов, ни на ход игры, ни даже на зрителей, которые были слишком увлечены матчем. Несмотря на все старания Луизы, New York Giants проиграли со счетом 1:3.

Ранее Луиза уже была замечена в скандальных акциях. Летом она выложила в соцсети фото, в котором она стоит на кладбище рядом с могилой отца с поднятой юбкой. Подпись гласила: «Вы не поверите, что я сейчас сняла на папиной могиле». Полное видео было опубликовано на платформе Onlyfans.

Весной 2024 года из-за Авы Луизы временно закрыли стрим-портал между Дублином и Нью-Йорком. Это произошло после того, как она пришла к нему на нью-йоркской стороне и показала грудь людям, собравшимся в Дублине. Портал не работал несколько дней.